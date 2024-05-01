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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Израиль готов обсудить в Каире вопросы перемирия в Газе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Израиль готов направить делегацию во главе с руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа в Каир в ближайшие дни для обсуждения прекращения боевых действий в секторе Газа, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на израильские и египетские источники.

Издание отмечает, что арабские посредники подталкивают группировку ХАМАС к принятию условий прекращения огня перед предстоящей военной операцией в Рафахе.

Накануне агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что делегация ХАМАС провела переговоры в Каире о перемирии в секторе Газа с египетскими официальными лицами, выступающими посредниками.

По данным агентства, делегация уже покинула Египет и вернется в Каир с ответом на предложение о перемирии в письменном виде, однако сроки этой поездки не сообщаются.

Как сообщил ранее американский новостной портал Axios, израильской стороной совместно с делегацией египетской разведки, посетившей Израиль на минувшей неделе, были подготовлены новые предложения по сделке с учетом требований, изложенных ХАМАС.

В новом предложении предусмотрен ответ на такие требования ХАМАС, как полное возвращение перемещенных палестинцев в свои дома на севере Газы, вывод Армии обороны Израиля из коридора, который разделяет анклав и препятствует свободе передвижения, обсуждение устойчивого режима прекращения огня в рамках реализации второго этапа соглашения, который начнется после освобождения 33 заложников и примерно 900 палестинских заключенных.

Вопросы перемирия в Газе, а также доставки в анклав гуманитарной помощи обсудит с израильским руководством прибывший в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщают СМИ.

Израиль Египет сектор Газа ХАМАС
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