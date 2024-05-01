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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в течение суток бомбили ряд объектов палестинских группировок в секторе Газа, сообщается в среду в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В частности, самолеты атаковали склады с вооружением, военные строения, площадки для запуска ракет, минометные позиции группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Также авиация в координации с сухопутными подразделениями нанесли удары по бойцам, которые координировали огонь по солдатам ЦАХАЛ на территории анклава.

По данным издания The Times of Israel, наземные войска продолжают действовать в районе коридора "Нецарим", разделяющего северную и южную части сектора Газа. Бригада "Ифтах" в ходе поисков в секторе обнаружила склад с оружием, военную амуницию и документы в одном из строений.

Как отмечает газета, военные ведут операции в центральной части сектора в то время, как в ЦАХАЛ дали понять, что полностью готовы к началу наступления на Рафах на юге Газы, как только командование отдаст приказ. Операция должна начаться с призыва военных к мирным палестинцам эвакуироваться в специально обозначенные зоны безопасности, в том числе в Аль-Маваси на побережье. По данным The Times of Israel, некоторые палестинцы начали перебираться в Хан-Юнис после отвода месяц назад войск ЦАХАЛ оттуда.

Ранее израильское командование заявляло, что ЦАХАЛ вывела из строя 20 из 24 батальонов ХАМАС и должна уничтожить оставшиеся в Рафахе. В то же время порядка 1,4 млн палестинцев - более половины населения анклава - укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий.

Целый ряд стран предостерегает Израиль от операции. Тем не менее, накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна начнет наступление на Рафах вне зависимости от того, будет заключена сделка по освобождению заложников или нет.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против группировки в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 01 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
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