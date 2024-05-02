Демонстранты забросили несколько дымовых шашек в здание парламента в Тбилиси

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Радикально настроенные участники акции протеста в Тбилиси разбили железной трубой окно на первом этаже здания парламента и забросили в одну из комнат несколько дымовых шашек.

Несмотря на провокацию, полиция по-прежнему не предпринимает действий по разгону акции, в которой в эти часы участвуют около трехсот человек.

В Тбилиси перед одним из входов в здание парламента Грузии уже несколько часов продолжается противостояние между демонстрантами, которые пытаются проникнуть внутрь территории законодательного органа, и сотрудниками МВД, которые пытаются не допустить незаконного проникновения.

Участники акции бросают в полицейских камни, бутылки, а спецназ МВД через ворота использует слезоточивый газ и водометы.