Участники акции протеста перекрыли движение транспорта на набережной Тбилиси

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Несколько десятков участников акции протеста перекрыли транспортное движение на набережной реки Куры в Тбилиси у Дома юстиции.

Блокирование важной транспортной артерии города продолжается уже более часа, однако полиция пока не появлялась. Между водителями и участниками акции время от времени возникают словесные перепалки.

Ранее один из участников акции заявил журналистам, что их задача - парализовать движение во всем городе, чтобы создать проблемы властям.