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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

В больницы Тбилиси доставлено восемь пострадавших на акции протеста

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минздрав Грузии сообщает в четверг ночью, что 1 мая было госпитализировано восемь пострадавших гражданских лиц на проходящей перед зданием грузинского парламента акции протеста.

"У пострадавших отмечаются различные виды травм, в том числе: раны лица, головы и различных частей тела, а также интоксикация и осложнения дыхательных путей. На данном этапе состояние здоровья пациентов, госпитализированных в лечебные учреждения, удовлетворительное. Им оказывается соответствующее лечение, и они находятся под наблюдением", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что на территории, где проходит акция протеста мобилизовано 20 бригад скорой помощи, десяткам граждан, включая одного сотрудника правоохранительных органов, была на месте оказана необходимая медицинская помощь.

В основном, сказано в сообщении, у пострадавших отмечалась головная боль и жжение в глазах.

В Тбилиси перед одним из входов в здание парламента Грузии уже несколько часов продолжается противостояние между демонстрантами, которые пытаются проникнуть внутрь территории законодательного органа, и сотрудниками МВД, которые пытаются не допустить незаконного проникновения.

Участники акции бросают в полицейских камни, бутылки, а спецназ МВД через ворота использует слезоточивый газ и водометы.

Тбилиси Грузия
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