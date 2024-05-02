В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в здание парламента

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Ситуация у здания парламента Грузии, где в ночь на четверг продолжается акция протеста оппозиционных сил, остается напряженной - около двухсот радикально настроенных молодых людей после безуспешных попыток сломать ворота в здание забаррикадировали их мусорными баками, деревянными щитами, камнями, что вызвало всеобщее ликование.

Полиция не предпринимает активных действий по разгону радикалов. Время от времени полицейские, находящиеся во дворе здания, через железные ворота поливали протестантов струей воды из пожарного шланга и стреляли гранатами слезоточивого газа. Толпа уходила от ворот, но потом возвращалась.

Митинга на площади перед парламентом уже несколько часов как нет.

Как заявил в эфире телекомпании "Имеди" грузинский политик Гигла Барамидзе, несмотря на внешне неорганизованный характер акции, она управляема.

"Совершенно очевидно, что около трехсот молодых, хорошо подготовленных людей, делают все продуманно. Все эти люди из молодежного крыла бывшей партии власти "Единое национальное движение". Они провоцируют полицию", - сказал Барамидзе.

Один из лидеров оппозиции Яго Хвичия заявил журналистам, что "возня у ворот здания, в котором никого нет, бессмысленна".

"Думаю, что акция должна стать политической, и выдвинуты очень конкретные политические требования, и ее должны возглавить политики", - сказал Хвичия.