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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:40

Полицейские в Тбилиси вытеснили демонстрантов с прилегающих к парламенту улиц

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Полицейские начали вытеснение участников акции протеста с прилегающих к зданию парламента Грузии улиц. Медленно, без применения силы, они оттеснили около двухсот молодых людей на площадь перед парламентом.

Ранее радикалы забаррикадировали мусорными баками входы в здание парламента на прилегающих улицах.

Акция протеста началась в среду вечером и продолжается в эти часы, все это время полицейских на прилегающей к парламенту территории не было.

Один из лидеров оппозиции Гиоргий Вашадзе заявил журналистам на акции, что отсутствие полицейских - "это откровенная провокация".

Между тем бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, написал, обращаясь в соцсетях к участникам акции, что "победа над действующими властями находится на расстоянии вытянутой руки". Он призвал все оппозиционные политические силы к объединению.

Тбилиси Грузия Михаил Саакашвили Гиоргий Вашадзе
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