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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло почти до 50 человек

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло почти до 50 человек
Фото: Mei Zi/VCG via Getty Images

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 48 человек стали жертвами обрушения автомагистрали из-за проливных дождей на юге КНР, передают китайские государственные СМИ; ранее сообщалось о гибели 24 человек в результате ЧП.

Накануне приблизительно в 2:10 по местному времени (21:10 вторника по Москве) в провинции Гуандун на участок дороги в городском округе Мэйчжоу сошел оползень.

Председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение вести спасательные работы на месте катастрофы. По данным СМИ, он поручил приложить все усилия для спасения людей и помощи раненым, а также для скорейшего ремонта поврежденного участка дороги и восстановления движения.

Минтранс КНР и другие ведомства направили на место происшествия группы для спасательных работ.

Associated Press в свою очередь сообщает, что поисковые работы осложнялись непрерывным дождем. За прошедшие четыре недели в районе, где обрушилось шоссе, выпало свыше 56 см осадков - в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Некоторые деревни в районе Мэйчжоу затопило еще в начале апреля.

За последние две недели в некоторых частях Гуандуна наблюдались сильные дожди и наводнения. В минувшие выходные из-за урагана погибли пять человек в Гуанчжоу, столице провинции.

Гуандун Китай
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