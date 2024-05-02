Макрон вновь допустил вероятность отправки французских военных на Украину

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему допускает вероятность отправки французских военнослужащих на Украину в будущем, об этом он заявил в интервью британскому изданию The Economist.

"Абсолютно. Как я сказал, я ничего не исключаю, потому что мы столкнулись с Россией, которая сама ничего не исключает. Мы, несомненно, в прошлом слишком колебались, определяя лимиты наших действий", - сказал Макрон изданию, отвечая на вопрос, придерживается ли он все еще своей позиции.

В феврале этого года президент Франции заявил, что не исключает отправку французских военных на Украину для участия в боевых действиях. Он отмечал, что консенсуса среди других стран Европы по этому вопросу нет, но допускал, что в будущем "ничего не следует исключать".

После этих комментариев французского президента лидеры ряда стран НАТО, в частности, Венгрии, Германии, Польши, Словакии, Чехии исключили возможность отправки военных из своих стран на Украину.