Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Макрон вновь допустил вероятность отправки французских военных на Украину

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему допускает вероятность отправки французских военнослужащих на Украину в будущем, об этом он заявил в интервью британскому изданию The Economist.

"Абсолютно. Как я сказал, я ничего не исключаю, потому что мы столкнулись с Россией, которая сама ничего не исключает. Мы, несомненно, в прошлом слишком колебались, определяя лимиты наших действий", - сказал Макрон изданию, отвечая на вопрос, придерживается ли он все еще своей позиции.

В феврале этого года президент Франции заявил, что не исключает отправку французских военных на Украину для участия в боевых действиях. Он отмечал, что консенсуса среди других стран Европы по этому вопросу нет, но допускал, что в будущем "ничего не следует исключать".

После этих комментариев французского президента лидеры ряда стран НАТО, в частности, Венгрии, Германии, Польши, Словакии, Чехии исключили возможность отправки военных из своих стран на Украину.

Эммануэль Макрон Франция Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

В ООН считают, что на восстановление сектора Газа потребуется $30-40 млрд

Делегация ХАМАС вновь поедет в Египет на переговоры о прекращении огня в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Восстановление жилья в Газе будет идти до 2040 г., если конфликт завершат сейчас

Восстановление жилья в Газе будет идти до 2040 г., если конфликт завершат сейчас

В Англии начались местные выборы, где консерваторы могут лишиться значительной поддержки

В Англии начались местные выборы, где консерваторы могут лишиться значительной поддержки

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло почти до 50 человек

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло почти до 50 человек
Обострение палестино-израильского конфликта

В Тель-Авиве семьи заложников перекрыли шоссе Аялон

В Тель-Авиве семьи заложников перекрыли шоссе Аялон

Что случилось этой ночью: четверг, 2 мая

В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в здание парламента

В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в здание парламента
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });