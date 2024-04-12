Лукашенко заявил, что французские военные не будут защищать Украину

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в возможности прибытия на Украину французских военных для защиты украинцев.

"Французы будут защищать Украину. Смех. Это все разговоры. Никакие французы туда не полезут, и никто защищать не будет", - заявил Лукашенко перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Фрагмент публикует телеграм-канал журналиста Павла Зарубина.

"Они нас пытаются с Путиным запугать. А то, что Беларусь вступит в войну и прочее - это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу, но для начала Польшу и Прибалтику. Это чушь, это ложь полная. Мы никогда даже не обсуждали этот вопрос", - сказал Лукашенко.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предположил, что в будущем страны Запада могли бы направить войска на Украину. Позже французские власти пояснили, что, по их замыслу, эти войска не должны участвовать непосредственно в боевых действиях.

Лидеры европейских стран и США отвергли предложения Макрона. Французские оппозиционные партии, которые удерживают большинство в Национальном собрании, также раскритиковали слова президента и предупредили, что ему не стоит делать подобные заявления, не проконсультировавшись с парламентом.