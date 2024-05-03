В Кремле сочли опасным заявление Макрона об условиях отправки войск на Украину

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об условиях отправки войск на Украину является продолжением очень опасной тенденции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности "на земле" в конфликт вокруг Украины. Это очень опасная тенденция. Мы внимательно за этим наблюдаем и продолжаем, и будем продолжать нашу специальную военную операцию до достижения поставленных целей", - сказал Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов в пятницу прокомментировать заявление Макрона, обозначившего условия для отправки войск на Украину.

2 мая президент Франции в интервью британскому изданию The Economist сообщил, что по-прежнему допускает вероятность отправки французских военнослужащих на Украину в будущем. Впервые идею отправки французских военных на Украину Макрон высказал в феврале этого года. Тогда он отмечал, что консенсуса среди других стран Европы по этому вопросу нет, но допускал, что в будущем "ничего не следует исключать".