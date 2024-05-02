Израиль обвинил Турцию в нарушении торговых соглашений

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Исраэл Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении торговых соглашений после решения Анкары о блокировке в турецких портах израильского импорта и экспорта.

"Так ведет себя диктатор, игнорирующий интересы турецкого народа и бизнеса, игнорирующий международные торговые соглашения", - написал Кац в четверг в соцсети.

Он заявил, что его ведомство займется поиском альтернатив торговле с Турцией.

В прошлом месяце Турция анонсировала введение ограничений в области экспорта для Израиля, в частности, под них попали 54 товара, включая цемент, сталь, алюминий, железные стройматериалы и оборудование. Ограничения вводятся в связи с военной операцией Израиля в секторе Газа, отмечают израильские СМИ.

В четверг, по информации израильских СМИ, порты Турции получили распоряжение прекратить отправку грузов в порты Хайфы и Ашдода, а также прекратить разгрузку грузов, прибывающих из Израиля.

Некоторые западные СМИ со ссылкой на источники в Турции сообщают, что Анкара полностью прекратила торговые отношения с Израилем.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 2 мая продолжила наносить удары с воздуха в секторе Газа, в частности, в его центральной части в районе лагеря Нусейрат, а также в Рафахе и других частях юга анклава. Израильская артиллерия обстреляла город Газа. ВВС Израиля в четверг нанесли удары на юге Ливана, а также в ночь на четверг по объектам, принадлежащим группировке "Хезболла".

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал "сделать все необходимое, чтобы победить наших врагов, в том числе в Рафахе".

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в четверг провел разговор с премьером Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

7 октября ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС.