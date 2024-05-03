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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Турция назвала условие для возобновления торговли с Израилем

Анкара дождется для этого введения постоянного режима прекращения огня в секторе Газа

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Турция не возобновит торговлю с Израилем до тех пор, пока не установится постоянный режим прекращения огня в секторе Газа, заявил министр торговли Турции Омер Болат.

Обострение палестино-израильского конфликта

Еще одним требованием Турции является обеспечение беспрепятственного и непрерывного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа. Это требование Минторг Турции выдвинул 2 мая.

"Бескомпромиссная позиция Израиля и ухудшающаяся ситуация в секторе Газа побудили Турцию прекратить торговлю", - добавил министр.

Накануне глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении торговых соглашений после решения Анкары о блокировке израильского импорта и экспорта в турецких портах.

Кац заявил, что его ведомство займется поиском альтернатив торговле с Турцией.

В апреле Турция анонсировала введение ограничений в области экспорта для Израиля, в частности, под них попали 54 категории товаров, в том числе цемент, сталь, алюминий, железные стройматериалы и оборудование.

2 мая администрации портов Турции получили распоряжение полностью прекратить отправку грузов в порты Хайфы и Ашдода, а также прекратить разгрузку грузов из Израиля. Минторг Турции объявил о полном прекращении торговли с Израилем.

Турция сектор Газа Ашдод Хайфа Израиль МИД Омер Болат
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