Госдеп отметил, что проект об иноагентах может подорвать отношения с Грузией

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В США считают, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в случае одобрения в Грузии поставит под угрозу развитие американо-грузинских отношений, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Антизападная риторика лидеров партии "Грузинская мечта" поставила Грузию на неустойчивую траекторию, которая подрывает американо-грузинские отношения", - заявил Миллер во время пресс-брифинга, комментируя развитие событий вокруг законопроекта.

Представитель Госдепа заявил, что поскольку процесс утверждения законопроекта еще не завершен, он пока не будет комментировать возможную реакцию Вашингтона на его принятие.

При этом Миллер отметил, что в США глубоко обеспокоены законопроектом. По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен внимательно следит за развитием событий.

В ночь на четверг госдеп опубликовал заявление, в котором говорилось, что законопроект и риторика правящей партии ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции и несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО.

Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Аргументы депутатов от оппозиции по блокированию законопроекта оказались недостаточными для парламентского большинства. В окончательном, третьем чтении законопроект будет поставлен на голосование в парламенте 17 мая.

Оппозиционные партии и неправительственные организации Грузии в последние дни проводят ежедневные акции протеста против принятия этого закона об иноагентах.