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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

НАТО обвинило РФ в гибридной вредоносной деятельности в странах альянса

НАТО обвинило РФ в гибридной вредоносной деятельности в странах альянса
Флаги стран НАТО у штаб-квартиры альянса
Фото: AP/TASS

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Североатлантический совет выступил в четверг с заявлением, в котором обвинил РФ в злонамеренных действиях в государствах-членах НАТО.

"Союзники по НАТО глубоко обеспокоены недавней злонамеренной деятельностью на территории союзников, в том числе той, которая привела к расследованию и предъявлению обвинений многим лицам в связи с враждебными государственными действиями, затрагивающими Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

В заявлении отмечается, что совет поддерживает "пострадавших союзников" и солидарен с ними.

"Мы будем действовать индивидуально и коллективно, чтобы противостоять таким акциям, и продолжим тесно координировать свои шаги. Мы продолжим повышать нашу устойчивость, а также применять и совершенствовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты с целью противостоять и отражать гибридные действия России, а также обеспечим готовность Североатлантического альянса и союзников к сдерживанию и защите от гибридных действий или атак", - заявили члены Совета НАТО.

Они также подчеркнули, что "действия России не помешают союзникам продолжать оказывать поддержку Украине".

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