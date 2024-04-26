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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Шойгу заявил, что РФ не имеет ни геополитических, ни военных интересов нападать на страны НАТО

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - У России никогда не было планов нападать на страны НАТО, сегодня в ходе СВО она просто защищает интересы своих людей на исторических территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", - сказал Шойгу в ходе совещания министров обороны стран - участниц ШОС в Астане.

Он подчеркнул, что РФ всегда прилагала "максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире".

Шойгу также заявил, что вплотную вставшие у границ России войска Североатлантического альянса создали дополнительные угрозы военной безопасности.

"Войска альянса вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности. Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса", - сказал Шойгу.

Он отметил, что РФ "придерживается политики невмешательства в дела других государств".

"Вместе с тем, - подчеркнул Шойгу, - после распада Советского Союза продолжается расширение Североатлантического альянса на Восток, хотя в 90-х годах нам обещали, что этого не будет. В то же время прошло шесть волн расширения НАТО".

Сергей Шойгу РФ НАТО
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