Начальники генштабов стран НАТО будут совещаться в Брюсселе 16 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов соберется в Брюсселе 16 мая, объявила в понедельник пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса.

На первом заседании натовские военачальники встретятся со своим украинским коллегой в формате Совета НАТО-Украина для обсуждения дальнейшей поддержки Украины альянсом и странами-союзницами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в первом заседании.

На второй сессии верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи проинформирует начальников генштабов о реализации и осуществимости планов сдерживания и обороны, принятых на Вильнюсском саммите альянса в июле 2023 года.

Как отмечается в сообщении штаб-квартиры НАТО, будут также проведены более широкие дискуссии по вопросам обеспечения, комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, оборонного промышленного потенциала.

Верховный главнокомандующий по трансформации Объединенных вооруженных сил НАТО генерал Филипп Лавинь проведет третье заседание, которое будет сосредоточено на реализации концепции многодоменных операций и программы развития военных действий, которая представляет собой план военной трансформации НАТО на следующие двадцать лет.

Пройдут также дискуссии по вопросам согласования операций и оборонного планирования.

Председательствовать на совещании будет глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.