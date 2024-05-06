Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за кибератак

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Чехии Ян Липавский вызвал в министерство посла России Александра Змеевского из-за кибератак на чешские учреждения и критическую инфраструктуру, за которыми, как считают в Праге, стоит Москва, сообщает Чешское радио.

"Мы призвали Россию воздержаться от подобных акций, которые идут вразрез с нормами ООН и ее собственными обязательствами", - сообщил затем представитель МИД Даниэль Драке.

Радиостанция напоминает, что 3 мая МИД Чехии объявил, что связанная с Россией хакерская группа АРТ28, с прошлого года подвергает кибератакам чешские учреждения.

Министр внутренних дел Вит Ракушан также заявлял, что Чехия уже давно фиксирует рост активности России в сфере кибератак и кибершпионажа, и зарегистрировала десятки атак на инфраструктуру.

По его словам, о большинстве угроз общественность не узнает, их устраняют в самом начале. О кибернападениях, связанных с APT28, также сообщила и Германия. В связи с этим посла в России Александра Ламбсдорффа вызвали в Берлин из Москвы для консультаций.