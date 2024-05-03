Прекращение торговли Турции с Израилем затронет товарооборот на сумму $9,5 млрд

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращение торговли с Израилем коснется товарооборота на сумму $9,5 млрд, сообщает "Анадолу".

Эрдоган объяснил решение прекратить торговлю с Израилем действиями израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время военной операции в секторе Газа.

"К сожалению, Нетаньяху с жестокостью относится к детям, женщинам и старикам. Они ничего не могут сделать. Весь Запад во главе с США поддерживает и работает с Израилем. Но мы, столкнувшись с проблемой, больше не можем терпеть, и мы приняли меры", - сказал президент Турции.

По словам Эрдогана, за время операции в секторе Газа "Израиль жестоко убил от 40 тыс. до 45 тыс. палестинцев". "Как для мусульман, для нас немыслимо продолжать наблюдать за этим", - добавил он.

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что приостановка торговли с Израилем будет длиться до тех пор, пока не установится постоянный режим прекращения огня в секторе Газа. Еще одним требованием Турции является обеспечение беспрепятственного и непрерывного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

Накануне глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил Эрдогана в нарушении торговых соглашений после решения Анкары о блокировке израильского импорта и экспорта в турецких портах. Кац заявил, что его ведомство займется поиском альтернатив торговле с Турцией.

В прошлом месяце Турция анонсировала введение ограничений в области экспорта для Израиля, в частности, под них попали 54 категории товаров, в том числе цемент, сталь, алюминий, железные стройматериалы и оборудование.

2 мая администрации портов Турции получили распоряжение прекратить отправку грузов в порты Хайфы и Ашдода, а также прекратить разгрузку грузов из Израиля.

Некоторые западные СМИ со ссылкой на источники в Турции передавали, что Анкара полностью прекратила торговые отношения с Израилем.