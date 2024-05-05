США заявили, что оборонный пакт с Саудовской Аравией невозможен без мира с Израилем

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента СЩА Джо Байдена заключит оборонный пакт с Саудовской Аравией только в том случае, если королевство нормализует отношения с Израилем, сообщила Financial Times.

Советник по национальной безопасности американского президента Джейк Салливан в интервью изданию заявил, что эти два вопроса являются частью "комплексного видения" установления мира на Ближнем Востоке и не могут быть разделены.

Чиновник сказал, что Байден публично обозначит путь к обеспечению безопасности Израиля и более мирному региону в ближайшие месяцы, пишет газета.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что США и Саудовская Аравия близки к заключению исторического соглашения, которое предоставит королевству гарантии безопасности.