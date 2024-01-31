США и Саудовская Аравия возобновили переговоры по оборонному сотрудничеству

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - США и Саудовская Аравия прервали паузу в переговорах по укреплению оборонного сотрудничества, которая была вызвана началом Израилем военной операции в секторе Газа, сообщило агентство Bloomberg со ссылками на информированные источники.

В сообщении говорится, что в январе группа американских сенаторов в городе Ал-Ула на северо-западе Саудовской Аравии провела переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом. Повестка дня предусматривала "возобновление предыдущих переговоров об оборонном пакте, который также включал бы историческую связь между Саудовской Аравией и Израилем".

Агентство отмечает, что бен Салман "по-прежнему видит возможности для расширения сотрудничества с США, несмотря на гнев во всем арабском мире в связи с продолжающимися ударами Израиля по ХАМАС и гибелью палестинцев в Газе".

Один из приоритетов руководства Саудовской Аравии - убедить Байдена ослабить или отменить мораторий на продажу наступательных вооружений, введенный три года назад в связи с ударами возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции по йеменским хуситам, говорится в публикации.

Главный камень преткновения на переговорах заключается в позиции Саудовской Аравии, которая настаивает на том, что любая сделка с Израилем должна быть обусловлена созданием независимого палестинского государства, против чего решительно выступает израильская сторона, напоминает Bloomberg.