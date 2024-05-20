Салливан обсудил в Израиле ситуацию с заложниками, гумпомощью и разгромом ХАМАС

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан Фото: AP/TASS

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в Иерусалиме обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом страны Исааком Герцогом и другими представителями ситуацию с освобождением заложников и в целом в секторе Газа, сообщил Госдепартамент США.

Было также проведено заседание Американо-израильской стратегической консультативной группы (SCG), в ходе которой Салливан "был проинформирован об израильских военных операциях в Газе, обе стороны обсудили методы обеспечения разгрома ХАМАС при минимальном ущербе для гражданского населения", а также "подтвердил давнюю позицию президента США по Рафаху", отметил госдеп.

Советник президента США познакомил израильских представителей с итогами состоявшейся накануне в Дахране встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, "посвященной всестороннему видению интегрированного ближневосточного региона, проинформировал премьер-министра Нетаньяху и его команду о (...) потенциале, который теперь может быть доступен Израилю, а также палестинскому народу".

Американский советник предложил ряд конкретных мер по наращиванию притока гуманитарной помощи в Газу, заявил о поддержке США "усилий Израиля по поиску и привлечению к ответственности лидеров ХАМАС в Газе", и подтвердил необходимость того, чтобы "Израиль увязал свои военные операции с политической стратегией, которая может обеспечить окончательное поражение ХАМАС, освобождение всех заложников и лучшее будущее Газы".