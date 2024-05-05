Из Ливана и Газы выпустили реактивные снаряды по северу и югу Израиля

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Не менее 20 реактивных снарядов запустили в воскресенье с территории Ливана по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Системы ПРО "Железный купол" перехватили часть снарядов. В Кирьят-Шмоне зафиксированы несколько попаданий, легкие ранения получил один человек.

Ливанское движение "Хезболла" сообщило, что нанесло этот удар в ответ на налет Израиля на юг Ливана.

Одновременно сирены воздушной опасности сработали в районе Керем-Шалом у южной границы Израиля и сектора Газа. Затем движение ХАМАС взяло на себя ответственность за пуск снарядов здесь и заявило, что его целью была группа израильских войск.

В ЦАХАЛ сообщили, что в связи с этой атакой закрыли близлежащий КПП "Керем-Шалом" для проезда грузовиков с гумпомощью в Газу.

По данным израильских военных, с территории Рафаха по этому району выпустили как минимум 10 снарядов. Несколько человек пострадали.

Израильские военные, в свою очередь, сообщили, что ночью их истребители атаковали объекты "Хезболлы" на юге Ливана, ЦАХАЛ также задействовала артиллерию для ударов.