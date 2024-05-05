Израиль нанес авиаудары по объектам палестинских группировок в Газе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Израильские ВВС за минувшие сутки атаковали ряд объектов палестинских группировок в секторе Газа, включая склады с оружием и здания, которые использовали бойцы неприятеля, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

Вместе с тем в ночь на 5 мая израильская артиллерия обстреляла в анклаве площадку для запуска ракет, которые были нацелены на южный Израиль. 99-я дивизия продолжала действовать в коридоре "Нецарим", разделяющем северную и южную части сектора Газа.

Израильские военные также отчитались о ликвидации одного из командиров батальона группировки ХАМАС "Аль-Бурейдж", который был ответственен за боевое обеспечение подразделения. Другой авиаудар привел к ликвидации трех членов ХАМАС из элитного подразделения "Нухба", участвовавших в нападении на Израиль 7 октября прошлого года.

Региональные СМИ в свою очередь сообщают, что израильские самолеты и танки продолжают атаковать цели в Газе, удары зафиксированы в центральной части анклава, в районе города Газа и лагеря беженцев "Нусейрат", Рафаха. Также поступали сообщения о гибели трех человек в результате авиаудара Израиля по югу Ливана.