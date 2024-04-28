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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:28

Израиль атаковал площадки для пуска ракет в Газе и объекты "Хезболлы" в Ливане

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ВВС Израиля за минувшие сутки нанесли удары по десяткам объектов палестинских группировок в секторе Газа, сообщается в воскресенье в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Атакам подверглись площадки для запуска ракет, скопление живой силы неприятеля и наблюдательные посты. В частности, израильские военные засекли несколько вражеских бойцов возле сухопутных подразделений и навели авиацию для их уничтожения.

Силы ЦАХАЛ продолжали действовать в центральной части Газы, с моря их поддерживали огнем ВМС Израиля.

Кроме того, в ночь на воскресенье израильские самолеты атаковали объекты движения "Хезболла" на юге Ливана в районе деревни Марун-эр-Рас, включая военный лагерь. Также удары нанесли в районе Тайр-Харфа и Ярине.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне боевых действий в этом анклаве бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные продолжают обстрел позиций друг друга вдоль границы.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 28 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа Ливан Хезболла
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