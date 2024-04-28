Израиль атаковал площадки для пуска ракет в Газе и объекты "Хезболлы" в Ливане

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ВВС Израиля за минувшие сутки нанесли удары по десяткам объектов палестинских группировок в секторе Газа, сообщается в воскресенье в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Атакам подверглись площадки для запуска ракет, скопление живой силы неприятеля и наблюдательные посты. В частности, израильские военные засекли несколько вражеских бойцов возле сухопутных подразделений и навели авиацию для их уничтожения.

Силы ЦАХАЛ продолжали действовать в центральной части Газы, с моря их поддерживали огнем ВМС Израиля.

Кроме того, в ночь на воскресенье израильские самолеты атаковали объекты движения "Хезболла" на юге Ливана в районе деревни Марун-эр-Рас, включая военный лагерь. Также удары нанесли в районе Тайр-Харфа и Ярине.