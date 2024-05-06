ХАМАС предложил Израилю компромиссный вариант урегулирования в Газе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ХАМАС согласен, чтобы Израиль дал обещание окончательно прекратить боевые действия в секторе Газа на втором этапе урегулирования, сообщает The Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ.

"Предложение потребовать от Израиля прекращения войны не на первом, а только на втором этапе сделки было единогласно одобрено ХАМАС и другими группировками", - говорится в публикации

В ХАМАС, как отмечает The Times of Israel, считают такую переговорную позицию компромиссной.

Если Израиль согласится на это предложение, "стороны вплотную подойдут к заключению соглашения".

Египет, Катар и США, являющиеся посредниками в переговорах Израиля с ХАМАС, в таком случае выступили бы гарантами того, что израильская сторона выполнит свои обязательства.

В воскресенье в Каире продолжились переговоры о перемирии в секторе Газа и освобождении израильских заложников. При этом представители ХАМАС заявляли СМИ, что движение не согласится на перемирие, которое не предусматривает полного прекращения боевых действий в анклаве.

Неназванный представитель палестинских политических кругов заявил изданию The National, что главной проблемой на переговорах остается отказ Израиля дать согласие на окончательное прекращение военной операции против ХАМАС.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не считает возможным принять предложение ХАМАС о завершение военной операции в Газе.