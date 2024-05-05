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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на окончание операции против ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на окончание операции против ХАМАС
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Израиль не считает возможным принять предложение о завершение военной операции против движения ХАМАС, он должен выполнить намеченные цели, заявил в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Израиль не может принять такое. Мы не готовы мириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, вновь возьмут Газу под контроль, восстановят военную инфраструктуру и снова будут угрожать гражданам Израиля по соседству, городам на юге, везде в стране", - приводит The Times of Israel его слова.

"Израиль не согласится на требования ХАМАС, которые означают капитуляцию, и он продолжит сражаться вплоть до выполнения целей", - подчеркнул Нетаньяху.

Он объяснил, что, если Израиль согласится на требования ХАМАС, это лишь приблизит начало следующего конфликта. В то же время Нетаньяху сказал, что Израиль все еще готов на соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня, однако движение не хочет менять свою позицию о его условиях.

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Тем временем, как передает телеканал Al Jazeera, руководитель политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение нацелено на достижение всеобъемлющего прекращения огня в секторе Газа, на гарантии вывода израильских войск из анклава и сделку об обмене заложников и палестинских заключенных.

Хания обвинил Нетаньяху в расширении конфликта и в "саботаже усилий посредников и различных сил", направленных на заключение соглашения.

В Каире в настоящее время идут переговоры об установлении перемирия в секторе Газа и об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС. При этом, по данным французской газеты Le Mond, высокопоставленный представитель ХАМАС в субботу вечером заявил, что группировка "ни при каких обстоятельствах не согласится" на перемирие, которое не предусматривает полного прекращения войны, включая уход Израиля из Газы.

Позднее неназванный представитель политических кругов палестинцев заявил изданию The National, что главной проблемой на переговорах остается отказ Израиля дать согласие на требование ХАМАС окончательно прекратить военную операцию.

7 октября движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 05 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Биньямин Нетаньяху ХАМАС сектор Газа
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