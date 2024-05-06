Что случилось этой ночью: понедельник, 6 мая

Консерваторы потеряли половину мест на выборах в Англии, Рублев выиграл Masters в Париже, уровень Тобола продолжает расти

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Консерваторы потеряли около половины мест выборах местных советов в Англии. В общей сложности консерваторы потеряли 474 места, в то время как лейбористы получили дополнительно 186.

- Лидер демократов в Палате представителей не исключает отправку войск на Украину. Он допускает такой сценарий в случае военного поражения Киева

- Андрей Рублев выиграл теннисный турнир Masters в Мадриде. Он победил канадца Феликса Оже-Альяссима.

- ХАМАС предложил Израилю компромиссный вариант урегулирования в Газе. Движение готово к соглашению, если Тель-Авив завершит операцию в Газе на втором этапе.

- Уровень Тобола продолжает повышаться в Тюменской области. Река поднимается почти во всех населенных пунктах, расположенных у реки.