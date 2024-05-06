Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 мая

Консерваторы потеряли половину мест на выборах в Англии, Рублев выиграл Masters в Париже, уровень Тобола продолжает расти

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Консерваторы потеряли около половины мест выборах местных советов в Англии. В общей сложности консерваторы потеряли 474 места, в то время как лейбористы получили дополнительно 186.

- Лидер демократов в Палате представителей не исключает отправку войск на Украину. Он допускает такой сценарий в случае военного поражения Киева

- Андрей Рублев выиграл теннисный турнир Masters в Мадриде. Он победил канадца Феликса Оже-Альяссима.

- ХАМАС предложил Израилю компромиссный вариант урегулирования в Газе. Движение готово к соглашению, если Тель-Авив завершит операцию в Газе на втором этапе.

- Уровень Тобола продолжает повышаться в Тюменской области. Река поднимается почти во всех населенных пунктах, расположенных у реки.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидер демократов в Палате представителей не исключает отправку войск на Украину

Лидер демократов в Палате представителей не исключает отправку войск на Украину

Что произошло за день: воскресенье, 5 мая

Обострение палестино-израильского конфликта

Портал Axios узнал, что США приостановили поставки боеприпасов Израилю

Портал Axios узнал, что США приостановили поставки боеприпасов Израилю
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на окончание операции против ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на окончание операции против ХАМАС

Финляндия запланировала построить завод по производству взрывчатки

Финляндия запланировала построить завод по производству взрывчатки
Обострение палестино-израильского конфликта

СМИ сообщили, что ХАМАС требует окончания операции Израиля в Газе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 мая

Макрон заявил о необходимости сохранять возможность переговоров с Россией

Макрон заявил о необходимости сохранять возможность переговоров с Россией

Что произошло за день: суббота, 4 мая

В Турции готовы экспортировать избыточные объемы газа из РФ и Азербайджана

В Турции готовы экспортировать избыточные объемы газа из РФ и Азербайджана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });