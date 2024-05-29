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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, документ опубликован во вторник на Национальном правовом портале республики.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", - говорится в документе за подписью белорусского президента.

В начале апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко дал согласие на внесение в парламент законопроекта "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе". Позже документ был одобрен белорусским парламентом.

В августе 2022 года Чехия уведомила о приостановлении обязательств по договору в отношении Белоруссии. В марте 2023 года аналогичное решение было принято в Польше. В качестве ответных мер на недружественные шаги Польши и Чехии в Белоруссии в октябре 2023 года был принят закон "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Республики Польша и Чешской Республики".

В ноябре 2023 года Североатлантический совет НАТО сделал заявление о намерении государств - членов альянса, участвующих в договоре, приостановить его действие. Из ДОВСЕ также вышла и Российская Федерация. "Приостановление действия договора государствами - членами НАТО и их союзниками фактически означает прекращение его функционирования", - отмечали в пресс-службе администрации президента Белоруссии.

ДОВСЕ был ратифицирован Белоруссией и вступил в силу в 1992 году. Он предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).

Александр Лукашенко Белоруссия ДОВСЕ
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