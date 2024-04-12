Парламент Молдавии принял закон о приостановке участия в ДОВСЕ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Молдавия приостанавливает свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), соответствующий закон был принят в молдавском парламенте в окончательном чтении в пятницу.

После того, как закон будет промульгирован президентом Молдавии Майей Санду, молдавский МИД уведомит о решении Нидерланды, которые являются депозитарием документа. Согласно договору, его участники имели право выйти из ДОВСЕ при условии заблаговременного, минимум за 150 дней, уведомления всех остальных государств об этом решении.

В Минобороны Молдавии аргументировали необходимость такого шага тем, что Россия еще с 2007 года приостановила свое участие в ДОВСЕ и связанных с ним международных соглашениях, а 7 ноября 2023 года Россия официально вышла из ДОВСЕ, а также тем, что РФ ведет специальную военную операцию на Украине.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году Советским Союзом. Договор регулировал баланс вооруженных сил между НАТО и государствами Варшавского договора (Румыния, Албания, бывший СССР, Чехословакия, Польша, Германия, Венгрия и Болгария). Согласно Договору, в пределах района его применения (от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря, включая островные территории) обеим группам государств-участников Договора разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники.

В 1992 году государства-члены бывшего СССР достигли соглашения о максимальном количестве военной техники, которую они могут иметь на своей территории.

Согласно ДОВСЕ, квота обычных вооружений для Молдавии составляет 210 танков, 210 БМП, 130 БТР, 250 артиллерийских систем калибра 100-мм и более, 50 боевых самолетов, 50 ударных вертолетов.

Однако, как отмечал ранее экс-министр обороны Молдавии Виталий Маринуца, "в реальности и близко такого нет". "Может, только в отношении бронированных машин, которым уже более 30 лет и требуется ремонт... Танков нет. Самолетов нет. Боевыми вертолетами не располагаем", - сказал Маринуца на дебатах в середине марта. Он отметил, что теперь Молдавия может закупать то, что было запрещено договором.