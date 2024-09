Spirit Airlines договорилась о продлении срока реструктуризации долга на $1,2 млрд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американская Spirit Airlines договорилась о продлении срока для реструктуризации задолженности по облигациям с погашением в 2025 году, от которого зависит продление ее контракта с U. S. Bank National Association, "дочкой" U.S. Bancorp, на обработку определенных платежей по кредитным картам Visa Inc. и MasterCard Inc. Об этом говорится в сообщении Spirit на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Речь идет о задолженности примерно на $1,2 млрд, пишет MarketWatch. Срок для реструктуризации продлен до 21 октября с 20 сентября текущего года, в связи с чем, как отмечает аналитик Raymond James Саванти Сит, есть риск задержки выплат со стороны U. S. Bank National Association.

Если Spirit не удастся договориться о продлении срока обращения или рефинансировании облигаций до указанного дедлайна, контракт с U. S. Bank National Association истечет 31 декабря 2024 года.