Украина уже получила партию ракет для ЗРК Patriot из Испании

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, обещанные Испанией Киеву, уже прибыли на Украину в координации с союзными государствами, сообщает EFE со ссылкой на заявление главы Минобороны Испании Маргариты Роблес.

"Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, они предназначены для того, чтобы Украина могла защитить себя", - отметила Роблес.

Ранее Роблес сообщила, что Мадрид поставит Украине ракеты для комплексов Patriot. Как отмечали СМИ, Испания не может поставить Киеву полностью комплексы ЗРК Patriot, поскольку сама в них нуждается. El Pais подчеркивал, что решение о поставке ракет было принято под давлением со стороны НАТО и ЕС.

В конце апреля Испания поставила Украине новую партию боеприпасов для тяжелой артиллерии. Роблес также сообщала о планах поставки артиллерийских снарядов калибра 155 и 120 мм в ближайшие несколько месяцев.

На май и июнь планируется поставка партии вооружений, которая включает ручные и крупнокалиберные пулеметы, защищенные колесные транспортные средства, бронетранспортеры, противотанковые средства и гаубицы полевой артиллерии. За ними последуют различные системы наблюдения для ПВО и дистанционные боевые модули для защиты от дронов.

По словам Роблес, подготовка танков Leopard к передаче Украине также "идет по плану и первые единицы будут готовы до конца июня".