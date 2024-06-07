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Bloomberg сообщил об обсуждении в Берлине передачи Украине четвертого ЗРК Patriot

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство Германии обсуждает возможность отправки четвертого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Окончательное решение о четвертом ЗРК еще не принято.

Правительство ФРГ пытается объединить возможности союзников Украины в сфере противовоздушной обороны для помощи Киеву, отмечает Bloomberg.

В конце мая глава германского МИД Анналена Бербок отметила острую необходимость дополнительных систем ПВО на Украине.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация США продолжает контакты с союзниками, нацеленные на то, чтобы найти дополнительные ЗРК Patriot для Украины. Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон контактирует с союзниками насчет возможности передачи Киеву и иных систем ПВО.

Bloomberg напоминает, что после предстоящего июньского саммита G7 Италия должна будет отправить Украине одну систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Patriot Анналена Бербок Джейк Салливан США Украина Германия Италия
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