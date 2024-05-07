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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Посредники продолжат работу над соглашением по урегулированию в Газе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Работа над соглашением между Израилем и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и возвращению заложников будет продолжена посредниками - Египтом и Катаром при участии США.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил катарскому информагентству QNA, что делегация Катара во вторник утром отправится в Каир, чтобы возобновить непрямые переговоры между двумя сторонами через посредников.

Аль-Ансари "выразил надежду государства Катар на то, что переговоры завершатся достижением соглашения о немедленном и постоянном сотрудничестве, прекращением огня в секторе Газа и обменом заключенными и задержанными, а также обеспечат устойчивый приток гуманитарной помощи во все районы сектора", говорится в сообщении агентства.

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ХАМАС в понедельник заявил, что его руководство приняло выработанные Египтом и Катаром условия потенциального соглашения о перемирии в Газе.

"Движение в понедельник обнародовало заявление, согласно которому его лидер Исмаил Хания передал такое сообщение в телефонном разговоре с премьер-министром Катара и руководителем египетской разведки", - информировало Associated Press.

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Согласно заявлению канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, недавний ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль. Однако, уточнили в офисе, Израиль направит представителей на переговоры в Каир, чтобы выработать сделку, устраивающую израильскую сторону.

В документе также говорится, что "военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны".

Нетаньяху ранее заявил, что ХАМАС выдвинул неприемлемые требования, в частности, установление постоянного режима прекращения огня.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Катар Маджид аль-Ансари сектор Газа Израиль ХАМАС
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