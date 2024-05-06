ВВС Израиля атаковали более 50 целей в Рафахе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы Израиля в понедельник нанесли удары по более чем 50 объектам в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

"Хагари сообщил, что сегодня ВВС нанесли удары по более чем 50 объектам, принадлежащим террористическим группировкам в районе Рафаха на юге Газы", - информирует издание.

Представитель израильской армии добавил, что удары нанесли на фоне подготовки к военной операции в восточной части Рафаха. Он напомнил, что ранее в понедельник ЦАХАЛ распорядился провести эвакуацию гражданского населения из этой части города.

Газета The Jerusalem Post в понедельник сообщила, что Израиль приступил к изучению ответа, который дали в ХАМАС на недавние предложения о перемирии в секторе Газа.

Ответ ХАМАС получили и в Вашингтоне.

"Я могу подтвердить, что ХАМАС дало ответ, в настоящее время мы изучаем его и обсуждаем с нашими партнерами в регионе. Директор ЦРУ Уильям Бернс сейчас находится в регионе и работает над этим вопросом в режиме реального времени", - сказал на брифинге представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Он также сказал, что достижение режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС является приоритетом для США. Миллер добавил, что Вашингтон не поддерживает возможную операцию Израиля в Рафахе.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.