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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Израиль изучает ответ ХАМАС на предложения о прекращении огня в Газе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Израиль приступил к изучению ответа, который дали в движении ХАМАС на недавние предложения о перемирии в секторе Газа, сообщает в понедельник издание The Jerusalem Post.

"Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в понедельник заявил, что Израиль рассматривает ответ ХАМАС на данное предложение, а также прорабатывает любые другие варианты, которые привели бы к освобождению заложников", - информирует газета.

Вместе с тем Хагари напомнил, что Израиль по-прежнему готовится к возможному наступлению на Рафах.

В свою очередь министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отверг позицию ХАМАС. "Есть единственный ответ на увертки и игры ХАМАС - немедленный приказ наступать на Рафах, увеличить военное давление и продолжить крушить ХАМАС до его полного поражения", - приводит The Times Israel его слова.

Ранее в понедельник в ХАМАС заявили, что руководство движения принимает выработанные Египтом и Катаром условия потенциального соглашения о перемирии в Газе.

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Также ответ ХАМАС изучают в Вашингтоне. "Я могу подтвердить, что ХАМАС дало ответ, в настоящее время мы изучаем его и обсуждаем с нашими партнерами в регионе. Директор ЦРУ Уильям Бернс сейчас в регионе и работает над этим вопросом в режиме реального времени", - сказал представитель Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге.

Он уточнил, что обсуждения с партнерами по этому поводу будут проходить в предстоящие часы.

Также он сказал, что достижение режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС является приоритетом для США. Миллер добавил, что Вашингтон не поддерживает возможную операцию Израиля в Рафахе.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 06 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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