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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Байден и король Иордании заявили о необходимости устойчивого прекращения огня в Газе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II обсудили на встрече ситуацию в секторе Газа, подтвердили приверженность совместной работе для завершения ближневосточного кризиса, сообщил Белый дом.

Лидеры "подчеркнули необходимость немедленного освобождения удерживаемых ХАМАС заложников и устойчивого прекращения огня, которое позволит безопасно доставить гуманитарную помощь в сектор Газа", говорится в сообщении.

"Оба по-прежнему привержены достижению прочного, долговременного мира, включающего путь к созданию палестинского государства с гарантиями безопасности для Израиля", - отметили в Белом доме.

Как сообщалось, работа над соглашением по прекращению огня в секторе Газа и возвращению заложников будет продолжена посредниками - Египтом и Катаром при участии США, в то время как движение ХАМАС в понедельник заявило, что его руководство приняло выработанные Египтом и Катаром условия потенциального соглашения о перемирии.

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Согласно заявлению канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, недавний ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль. В документе также говорится, что "военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны".

Нетаньяху ранее заявил, что ХАМАС выдвинул неприемлемые требования, в частности, установление постоянного режима прекращения огня.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.

США Джо Байден Иордания Абдалла II сектор Газа
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