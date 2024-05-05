Путин на неделе примет участие в саммите ЕАЭС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет заключительную встречу с правительством, которое после инаугурации главы государства сложит с себя полномочия, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК).

Инаугурация президента РФ запланирована на 7 мая.

Также в планах главы государства на следующую неделю заседание Высшего Евразийского экономического совета. "8 мая в Москве пройдет саммит Евразийского экономического союза, Путин будет принимать своих зарубежных коллег", - говорится в программе.

9 мая Путин выступит на праздничном параде на Красной площади, сообщает программа.