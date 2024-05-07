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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Израиль намерен продолжать операцию в Рафахе до разгрома ХАМАС или возвращения заложников

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Израиль не намерен останавливать операцию в Рафахе на юге сектора Газа до победы над движением ХАМАС или до начала возвращения заложников, заявил во вторник глава израильского Минобороны Йоав Галант.

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"Вчера я приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) войти в район Рафаха, захватить пограничный переход и действовать дальше. Эта операция продлится, пока мы не искореним ХАМАС в районе Рафаха и во всем секторе Газа, или пока нам не начнут возвращать заложников", - приводит The Times of Israel его слова во время визита в расположение войск у южной части границы Израиля и сектора Газа.

Он отметил, что Израиль готов на компромиссы ради спасения заложников, но, если этот вариант действий не сработает, израильские военные "углубят операцию" по всему сектору Газа.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что вчерашний ответ ХАМАС на мирные инициативы был нужен движению, чтобы "саботировать" продвижение израильских войск в Рафах. Он отметил, что операция ЦАХАЛ в Рафахе нужна в том числе для освобождения заложников, потому что как, по мнению премьера, показало предыдущее соглашение о прекращении огня, на ХАМАС нужно надавить военным путем для заключения сделки.

Он уточнил, что параллельно с военной кампанией против ХАМАС Израиль продолжает переговоры. Нетаньяху разъяснил, что проинструктировал израильских переговорщиков в Каире стоять твердо на условиях Израиля. Также он назвал установление контроля над КПП "Рафах" важным шагом в ликвидации военного потенциала и власти ХАМАС в анклаве.

Неназванный представитель израильских властей пояснил телеканалу NBC, что нынешние наземные действия ЦАХАЛ в районе Рафаха не являются началом полноценного наступления. Он отметил, что речь идет об "очень ограниченной" операции для получения тактических преимуществ и для давления на ХАМАС в связи с переговорным процессом.

Между тем, целый ряд стран выступил против наступления Израиля на Рафах. Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о недопустимости масштабных наступательных действий там, о необходимости защитить миллион палестинцев в этом районе и заново открыть КПП "Рафах" и "Керем-Шалом" для поставок гумпомощи. Представитель МИД Турции Онджю Кечели выступил с утверждениями, что "правительство Нетаньяху не действует добросовестно", и что наступление на Рафах затронет весь мир. "Израиль должен незамедлительно уйти с КПП "Рафах" со стороны сектора Газа", - добавил он. В Госдепе США вновь повторили позицию Белого дома, что добиться соглашения по заложникам и прекращению огня - лучший вариант действий в данных условиях.

Египетские СМИ передали, что Египет призывал Израиль остановить наступление на Рафах и дать больше времени на переговоры. Вместе с тем дипломат неназванной арабской страны заявил The Times of Israel, что ранее неоднократные отказы Израиля прислать переговорную команду для встречи с посредниками усложнили достижение сделки. По его утверждениям, посредники хотели видеть представителей Израиля в Каире на минувших выходных, когда там был директор ЦРУ Уильям Бернс.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 34 тыс. 789, за сутки погибли еще 54 человека. Число раненых возросло до 78 тыс. 204. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различие между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

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