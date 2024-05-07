Глава МАГАТЭ назвал неудовлетворительным сотрудничество с Ираном

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник заявил, что сотрудничество между агентством и Тегераном нельзя считать беспроблемным.

"В настоящее время положение дел абсолютно не удовлетворяет меня. У нас сложилась тупиковая ситуация, в которой нет никакого движения кроме обычных, традиционных инспекций. Это должно измениться", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене.

По его словам, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заверил его, что Тегеран готов принять конкретные меры.

"Министр иностранных дел сказал мне, что они готовы осуществлять конкретные меры. Я, разумеется, приветствую это. Теперь нужно приступать к работе", - подчеркнул Гросси.

"Я рассчитываю, что конкретные результаты от совместной работы будут скоро", - отметил гендиректор.

Он выразил мнение, что в Тегеране также понимают, что нынешнее состояние сотрудничества "не может продолжаться всегда".

Ранее во вторник руководитель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами на пресс-конференции заявил, что переговоры с главой МАГАТЭ были "положительными и продуктивными". Он добавил, что стороны "продолжат взаимодействие по нерешенным вопросам".

По данным агентства "Мехр", Гросси и Эслами обсудили "процесс усиления двустороннего сотрудничества и общие проблемы, возникающие между Ираном и МАГАТЭ".

Накануне Гросси сообщил, что на встрече Абдоллахианом представил ряд предложений для укрепления сотрудничества между агентством и Тегераном.

"На встрече с Абдоллахианом и замглавы МИД Ирана Али Багери Кани я выдвинул ряд конкретных практических идей по возрождению совместного заявления от 4 марта 2023 года, чтобы возобновить укрепление доверия и повысить транспарентность", - говорится в сообщении Гросси в соцсети X.

МАГАТЭ 4 марта 2023 года распространило заявление, в котором говорилось, что Иран позволит инспекторам агентства проводить в дальнейшем действия по проверке и мониторингу объектов иранской ядерной отрасли.

Гросси в понедельник прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими официальными лицами и участия в международной ядерной конференции в Исфахане, которая проходит 6-8 мая.