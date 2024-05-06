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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Глава МАГАТЭ прибыл в Иран

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в понедельник с визитом в Иран, сообщили иранские СМИ.

По их данным, в Тегеране глава МАГАТЭ, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом, а затем отправится в город Исфахан для участия в открывшейся там 6 мая первой международной ядерной конференции.

Гросси и руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами являются главными участниками форума.

В числе иностранных гостей конференции - аккредитованные в Иране послы зарубежных стран, включая главу дипмиссии Саудовской Аравии, пишут иранские СМИ.

"На полях" конференции главы МАГАТЭ и ОАЭИ проведут переговоры.

МАГАТЭ Иран Рафаэль Гросси
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