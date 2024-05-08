Переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС могут начаться до конца июня

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс предположил, что переговоры о вступлении Молдавии и Украины в Европейский союз могут начаться до конца июня, консультации по данному вопросу еще идут.

"Вполне возможно, что переговоры могут начаться до конца июня. Зеленый свет переговорам уже был дан на заседании Совета ЕС в декабре. Сейчас нужно провести межправительственную конференцию и определить соглашение насчет рамок переговоров. Решение принимают страны ЕС, консультации еще идут, но начало переговоров возможно при нынешнем мандате Еврокомиссии", - сказал Мажейкс в среду в интервью на канале TV8.

По словам посла, решение о начале переговоров о вступлении Молдавии и Украины в ЕС могут принять совместно.

"Украина и республика Молдова шли вместе. Они вместе получили статус страны-кандидата, вместе было принято решение о начале переговоров. Вполне возможно, что это связка сейчас ещё продолжится", - пояснил он.

По мнению Мажейкса, "после начала переговоров каждая страна будет оцениваться отдельно, это неизбежно, дальше - индивидуальный процесс".

Он подчеркнул, что "суть переговоров заключается в том, что странам ЕС нужно удостовериться, что все страны готовы принять на себя обязательства по внедрению европейского законодательства".

Кроме того, Мажейкс заявил, что "решение властей страны о проведении референдума о евроинтеграции Молдавии - суверенное право Кишинева".

"Мы видим, что в обществе идут дискуссии по поводу референдума. Это очень хорошо, это говорит о том, что евроинтеграция вызывает большой интерес", - считает дипломат.

По его словам, "когда проводить референдум - это решение каждой страны". "Со стороны ЕС нет определенной позиции, когда проводить референдум и нужно ли проводить вообще. Если Молдавия решила провести - это ее суверенное право. Это говорит о том, что есть политическая воля", - подчеркнул посол.

Отвечая на вопрос о том, что может произойти в случае смены власти в стране и отказа от европейского курса, Мажейкс сказал, что тогда переговоры остановятся.