Член Еврокомиссии заявил, что Молдавия может стать членом ЕС до 2030 года

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан заявил, что Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 года.

"Конечно, Молдавия может стать членом ЕС до 2030 года. Есть еще работа, которую предстоит сделать, но должен сказать, что я "сопровождаю" Молдавию уже больше десяти лет, мы видели "взлеты и падения", но сейчас я вижу только положительный тренд... Еще предстоит работа, но если она будет проделана вовремя, мы сможем приступить к реальным переговорам", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в четверг во время визита в Кишинев.

Хан выразил уверенность, что Молдавия сможет сделать необходимую работу и получить одобрение Совета ЕС, чтобы приступить к официальным переговорам. Он сказал, что "домашняя работа", которую необходимо сделать Молдавии, касается системы правосудия и приверженности принципам правового государства.

В рамках церемонии открытия ранее в четверг праздника День Европы в центре Кишинева президент Майя Санду выразила надежду, что в июне будет дан старт официальным переговорам о вступлении Молдавии в ЕС. Она отметила, что ожидает, что Европейский совет примет решение о старте переговоров после выборов в Европарламент, которые пройдут 6-9 июня.