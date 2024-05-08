МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за помех GPS

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Эстонии в среду вызвало временного поверенного в делах России, обвинив РФ в помехах сигналу GPS.

"Вмешательство России в спутниковую навигацию со временем усилилось, оно сеет путаницу и сильно влияет на гражданскую авиацию", - заявил глава внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна.

По его словам, Россия "нарушает правила радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU), согласно которым запрещено создавать такого рода помехи, и мы также передали это сообщение поверенному в делах России".

Глава МИД назвал глушение сигнала GPS одним из "элементов гибридной деятельности России".

Цахкна считает, что Россия нанесла серьезный ущерб авиасообщению в регионе, самым ярким проявлением которого стала приостановка полетов между Хельсинки и Тарту.

Министр говорил об опасности глушения сигнала GPS со странами-членами ЕС и союзниками по НАТО, на прошлой неделе этот вопрос был поднят Североатлантическим советом.

Ранее на этой неделе сообщалось, что несколько европейских стран вызвали высокопоставленных российских дипломатов в связи с гибридными и кибератаками, которые якобы совершает Россия.

Так, 3 мая министерство иностранных дел Германии в пятницу вызвало поверенного в делах России в связи с хакерской атакой, которая, как утверждают в Берлине, осуществила российская группа в 2023 году, сообщала газета "Цайт" со ссылкой на представителя ведомства.

В свою очередь немецкие СМИ отметили, что хакерская атака коснулась в том числе и правящей СДПГ.

6 мая сообщалось, что глава чешской дипломатии Ян Липавский в понедельник вызвал в МИД посла России Александра Змеевского из-за кибератак на чешские учреждения и критическую инфраструктуру, за которыми, как считают в Праге, стоит Москва, сообщает Чешское радио.

Чехия и Германия отмечали рост количества кибератак со стороны России и случаев шпионажа. Обе страны приписывали кибернападения хакерской группе APT28.