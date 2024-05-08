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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

МИД РФ назвал очередным недружественным шагом отзыв посла ФРГ из России

МИД РФ назвал очередным недружественным шагом отзыв посла ФРГ из России
Автомобиль посла ФРГ у здания Министерства иностранных дел РФ
Фото: Михаил Воскресенский/Новости

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия считает решение ФРГ отозвать посла в Москве для консультаций в связи с якобы причастностью России к кибератаке недружественным шагом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отзыв из Москвы посла ФРГ - не более, чем очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних связей. Вся ответственность на этом лежит на германской стороне", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она подчеркнула, что Москва не получала от Германии никаких доказательств, подтверждающих факт причастности России к кибератаке на ФРГ, о чем ранее заявили власти страны.

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"Эти надуманные, безосновательные обвинения были отвергнуты", - добавила официальный представитель МИД РФ, отметив, что тема причастности России к вредоносной деятельности хакеров используется Берлином для эскалации напряженности в двусторонних отношениях.

"В свое время у нас с ФРГ существовал межведомственный механизм регулярных двусторонних консультаций по проблематике кибербезопасности. На наши призывы обсудить в ходе заседаний этого механизма деятельность так называемых русских хакеров и вообще все озабоченности немецкой стороны в связи с якобы хакерскими атаками со стороны России - им это было не интересно, они уходили от этой темы в принципе. В итоге МИД ФРГ отказался от данного формата", - отметила Захарова.

6 мая МИД ФРГ сообщил, что власти Германии вызвали для консультаций в Берлин своего посла в России Александра Ламбсдорффа. На такой шаг Берлин пошел в связи с кибератакой, в проведении которой в ФРГ обвинили российских хакеров.

Немецкие СМИ отметили, что хакерская атака коснулась, в том числе и правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В июне 2023 года СДПГ объявила, что хакеры атаковали аккаунты электронной почты, принадлежащие руководству партии.

МИД РФ Мария Захарова Германия
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