Песков обвинил европейских лидеров в нагнетании ситуации вокруг Украины

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Европейские лидеры нагнетают напряженность вокруг ситуации на Украине, так как видят, что положение на поле боя чревато для Киева обвалом обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется, и она чревата для украинцев полным обвалом, поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 24" (ВГТРК) Павлу Зарубину.