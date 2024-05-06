Боррель предложил направлять доходы от российских активов украинскому ОПК

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель заявил, что доходы от замороженных активов России должны быть направлены на Украину, в частности, для украинской оборонной промышленности.

"И как только государства-члены ЕС договорятся об использовании доходов, полученных от иммобилизованных активов России, эти ресурсы будут направлены на Украину для решения ее насущных военных потребностей и непосредственно в украинскую оборонную промышленность", - сказал он в Брюсселе на форуме ЕС-Украина по сотрудничеству в оборонной промышленности.

"Эти деньги должны быть направлены на Украину, чтобы украинцы могли производить продукцию самостоятельно, на своей территории, близко к своим потребностям, экономя транспортные расходы и избегая задержек", - объяснил Боррель.

Отметив, что в форуме принимают участие 140 компаний из 25 государств, глава европейской дипломатии призвал их объединить свои мощности с украинскими мощностями и пообещал финансирование ЕС для такой совместной работы.