В ООН 2023 год назвали самым жарким за всю историю наблюдений

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений ООН, говорится в опубликованном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя доклад, указал, что "некоторые показатели не просто самые высокие, они чересчур высокие, изменения климата происходят все быстрее".

По его словам, последствия глобального потепления - "резкие, жестокие и нарастающие со смертельной силой".

Согласно докладу ВМО, в 2023 году побиты рекорды по уровню выбросов углекислого газа, температуре поверхности Земли, показателю роста температуры воды в мировом океане и по таянию ледников.

В ВМО добавили, что жара, наводнения, засуха, неконтролируемые лесные пожары и усиление тропических циклонов "сеют страдания и хаос", затрагивая жизнь миллионов людей и приводя к экономическому ущербу на миллиарды долларов.

При этом, по словам генсека ООН, "по-прежнему можно избежать худшего климатического хаоса". Для этого он призвал, в частности, ускорить процесс отказа от ископаемого топлива и разработать национальные планы по борьбе с изменением климата, которые будут затрагивать всю экономическую систему стран и не допускать превышения целевого показателя в 1,5 градуса по Цельсию.