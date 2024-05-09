Попытка отстранить спикера Палаты представителей США провалилась

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США 359 голосами против 43 заблокировала попытку отстранить спикера Майка Джонсона, сообщают СМИ.

Инициатором отстранения вступала республиканка Марджори Тейлор Грин, которая в течение нескольких недель угрожала голосованием против спикера, "что вновь привело к ожесточенным разногласиям внутри Республиканской партии, поскольку многие члены палаты представителей выступили против отстранения Джонсона", отмечает CNN.

Причиной демарша Грин стал вынесенный Джонсоном на рассмотрение законопроект об иностранной помощи, в том числе $61 млрд Украине, - вопреки мнению значительного числа республиканцев.

После голосования Джонсон в разговоре с журналистами назвал кампанию Грин против него "ошибочной", поблагодарив коллег за "демонстрацию доверия".