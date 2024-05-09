Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Попытка отстранить спикера Палаты представителей США провалилась

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США 359 голосами против 43 заблокировала попытку отстранить спикера Майка Джонсона, сообщают СМИ.

Инициатором отстранения вступала республиканка Марджори Тейлор Грин, которая в течение нескольких недель угрожала голосованием против спикера, "что вновь привело к ожесточенным разногласиям внутри Республиканской партии, поскольку многие члены палаты представителей выступили против отстранения Джонсона", отмечает CNN.

Причиной демарша Грин стал вынесенный Джонсоном на рассмотрение законопроект об иностранной помощи, в том числе $61 млрд Украине, - вопреки мнению значительного числа республиканцев.

После голосования Джонсон в разговоре с журналистами назвал кампанию Грин против него "ошибочной", поблагодарив коллег за "демонстрацию доверия".

США Конгресс Республиканская партия Майк Джонсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В госдепе США заявили о подготовке новой помощи для Украины

Судно с олимпийским факелом прибыло в Марсель

Судно с олимпийским факелом прибыло в Марсель

Что произошло за день: среда, 8 мая

Пандемия коронавируса

AstraZeneca изымает из обращения вакцину от COVID-19

AstraZeneca изымает из обращения вакцину от COVID-19

Температура в мире повысится минимум на 2,5 градуса в этом веке

Армения прекращает финансирование ОДКБ

Постпреды ЕС согласовали проект использования доходов от российских активов

МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за помех GPS

Глава МВД Великобритании заявил, что Лондон вышлет из страны военного атташе РФ

Глава МВД Великобритании заявил, что Лондон вышлет из страны военного атташе РФ

Несмотря на вступление в Шенген, Болгария выдает в РФ только национальные визы

Несмотря на вступление в Шенген, Болгария выдает в РФ только национальные визы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });