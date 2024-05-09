Что случилось этой ночью: четверг, 9 мая

В Белгороде 8 пострадавших от обстрела ВСУ, Байден обещает прекратить поставки ряда вооружений Израилю, "Реал" победил "Баварию"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Силы ПВО сбили 15 снарядов Vampire и шесть дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.

- Не менее восьми человек пострадали при ночной атаке на Белгород. Среди них один ребенок.

- Беспилотники атаковали нефтебазу под Анапой. Пожар на объекте локализован.

- Попытка отстранить спикера Палаты представителей США провалилась. Палата заблокировала выдвинутый ранее проект отстранения 359 голосами против 43.

- Байден пообещал не поставлять Израилю ряд вооружений в случае операции в Рафахе. Он заявил об этом в интервью CNN.

- "Реал" победил "Баварию" и сыграет с "Боруссией" в финале ЛЧ. Матч закончился со счетом 2:1.